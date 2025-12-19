Д нес е пети и последен ден на консултации на президента Румен Радев с политическите формации в 51-вото Народно събрание.

„Може да сме малка парламентарна група, но сме най-дейни. Изтърсака в семейството трябва да даде всичко от себе си, за да бъде забелязан. Гледаме да извършваме действия, за да провокираме и да видим как реагира властта. Решихме да се намесим в една среда, която виждаме, че не работи. Това Народно събрание е нелегитимно от самото начало заради манипулации. Ние направихме проверка на 6000 секции и установихме при 50% брутални нарушения“ , заяви Ивелин Михайлов.

Михайлов сподели още, че е бил изнудван и заплашван след като е доказал „тотална подмяна на вота“.

„Ние се намираме в мафиотска диктатура, която не може да издържи. Това Народно събрание не може да извърши управленски функции, които да подобрят живота на хората“, допълни той.

„Управляващите подеха кампания да прехвърлят върху други собствената си вина за провала. Крайно непочтено и наивно е да обвиняваш и да наказваш финансово хората на протеста, за да ги настроиш срещу своите политически опоненти. Българите помнят срещу какво масово протестираха- Помнят кой и как ги докара до това положение“, заяви президентът.

Радев ще връчи първия мандат след Нова година.