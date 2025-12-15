В понеделник точно в 10:00 ч. започват консултациите при президента Радев. Дотук се стигна след подадената оставка на кабинета на Росен Желязков след многохилядните протести.

Първи при държавния глава ще бъдат представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. А след това - от 11:30 часа – влизат представители на парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България”. График за срещите със следващите парламентарни сили все още няма.

В неделя дойдоха реакции от двете най-големи парламентарно представени групи. ГЕРБ-СДС са категорични, че след оставката няма да правят опит да съставят ново правителство. И от ПП-ДБ заявиха, че няма да сформират кабинет.

Поради тази причина предсрочните избори са все по-видими на хоризонта. От ПП-ДБ обявиха, че ще предложат да се върне пълното машинно гласуване. А именно машините да броят подадените гласове, а не да служат само за принтери.

Така беше през 2021 и 2022 година, когато след промените в Изборния кодекс броенето отново стана ръчно.

Заради оставката на правителството най-вероятният сценарий е да влезем в 2026 година без бюджет. Но това няма да е първият път, в който страната ни влиза в новата година без план-сметка.

След серията парламентарни избори през 2021 г., бюджетната процедура започна много късно и влязохме в 2022 година без бюджет. Същото се случи и през 2023 г., в която новият бюджет беше приет едва в края на юли. 2025 година също започна така.

В такава ситуация обичайно се приема удължен закон за настоящия бюджет. Има обаче и ограничения - разходите за всеки месец могат да бъдат толкова големи, колкото са били в същия период на миналата година, писа NOVA.