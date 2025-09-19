Х ранително отравяне е причината за 256 заболели и 99 хоспитализирани след сватба в с. Филаретово, каза министърът на здравеопазването Силви Кирилов по време на парламентарния контрол. Сватбата се е състояла на 17 август т.г., на открито - в двора на кметството, присъствали са 750 човека, писа БТА.

На 18 август около 17:30 ч. в Регионалната здравна инспекция в Сливен постъпва информация от Центъра за спешна медицинска помощ в Сливен за болни със стомашно-чревни оплаквания и висока температура. Пациентите са били гости на същата сватба.

На следващия ден след заповед на директора на инспекцията е сформиран екип за проучване на ситуацията. Всички регионални здравни инспекции са уведомени за възможността за повишено търсене на медицинска помощ. От регионалните здравни инспекции във Варна, Велико Търново, Търговище, Шумен и Ямбол са открили заболели, присъствали на сватбата.

На всички заболели е назначено лечение и към 28 август са изписани. Изследванията показват, че при 36 от пациентите са изолирани различни причинители – 11 вида бактерии и четири вида вируси, каза още министърът и допълни, че към онзи момент в селото е имало режим на водоснабдяването и не е имало течаща вода. След възстановяване на водоснабдяването са взети проби от водата, които отговарят на нормативните изисквания.