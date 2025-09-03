М инистерският съвет одобри новия размер на линията на бедност, който вече е 764 лв., обяви на брифинг министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Със 126 лева повече, отколкото е била линията на бедност досега, или увеличението е с 19,7%. Доста сериозен скок, коментира министър Гуцанов.

Винаги тези средства са недостатъчни. Аз съм пределно наясно, че ако могат да бъдат повече, би било по-добре, но това е формулата. Това е най-реалистичното. Благодаря на министър-председателя и колегите министри за това, че се съобразиха с тази формула. От шест национални социални партньори, пет я потвърдиха. Единствено имаше разминавания с КНСБ. Става въпрос за 18 лв., те искаха да бъдат повече, но да бъде по друга методика. Методиката, приета в момента, е тази, одобрена през 2021 г. от Министерския съвет и е съобразена с европейските изисквания, посочи министърът на труда и социалната политика.

"Нека да се концентрираме върху държавността и какво се прави в момента. Що се отнася до други теми, свързани с политическия живот на БСП или друга партия, съм готов да отговарям по друг начин", отговори Гуцанов на журналистически въпрос, свързан с участие на делегация на БСП на военния парад в Пекин, предаде БТА.