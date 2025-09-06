Р ождество Богородично е един от трите големи празника, посветени на Богородица, както и сред 12-те най-големи религиозни празника в християнския календар. Българската и повечето православни църкви го отбелязват едновременно с Римокатолическата на 8 септември.

Малка Богородица, както е неговото народно название, е един най-предпочитаните празници за провеждане на ежегодни събори из цяла България и Северна Македония, защото съвпада с края на усилената земеделска работа. Затова множество църкви и манастири са го избрали за свой патронен празник. На този ден покрай манастири, църкви и оброчни места, свързани с Божията майка, се правят общоселски събори. Празникът е един от най-предпочитаните за кръщенета и годежи.

Легенда

Според църковното предание родителите на Пресветата Дева Мария са свети Йоаким и света Ана. Те дълго време нямат дете, макар че често се молят на Йехова за това, като обещават, че ако им се роди отроче, ще го посветят за служба във Втория храм на Йерусалим. Ангел Господен се явява на Ана и й съобщава, че ще роди дъщеря, която на свой ред ще роди Спасителя на света. Ана наистина забременява и ражда Мария – бъдещата майка на Исус Христос.

Курбан

Празникът Малка Богородица се почита с тържествени литургии, а по стара традиция за здравето на децата се правят курбани – в жертва се принася животно, най-често женско – овца. От курбана се раздава на бедните, защото се приема, че Светата Майка е покровителка и на самотните и изоставени хора, утешителка на сирачетата. Омесват в нейна чест пита, наречена Богородичен хляб. Парче от нея се оставя за добитъка, прибавя се в храната му, друго парче се нарича на къщата, за да я пази Богородица. В някои краища пазят това парче чак до празника на Божията майка Събор на Пресвета Богородица, 26 декември. Вари се жито, което първо се носи в черквата, за да се освети и благослови, след което се раздава за здраве.

Икона

На празника Малка Богородица жените носят дарове в църквата – ризи, кърпи, престилки, чорапи, и ги поставят под иконата на Света Богородица, отрупана с цветя. В някои райони между Успение Богородично и Рождество Богородично се спазва строга забрана – жените не перат, не тъкат, не шият, за да са здрави децата им.