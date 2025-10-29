Н ачалникът на кабинета на вече бившия председател на Народното събрание Наталия Киселова – Андрей Вълчев, я последва. Веднага след като тя депозира заявление, че си тръгва, което оголи мястото за избора на Рая Назарян, Вълчев се прости с досегашните си колеги и информира приятелите си във Фейсбук, че също си тръгва.

„Благодаря за възможността и доверието на Natalia Kiselova, за мен наистина е чест и удоволствие съвместната ни работа! Не е лесно да се работи с характер като мен, затова търпението и бе наистина забележително! След подаденото от нея днес ЗАЯВЛЕНИЕ (чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПОДНС, а не оставка от поста) като Председател на Народното събрание, възпитанието изисква следващият Председател на Народното събрание да има възможността да избере сам своя политически кабинет, включително и позицията "Началник на кабинета на председателя на Народното събрание". Подал съм своето предизвестие, нямам намерение да спазя "традицията", и да се крия зад фалшиви болнични, отпуск и т.н. Разбира се, в срока на предизвестието няма причина да не изпълнявам своите задължения и възложени функции. П.С. Когато имаш претенции към другите, следва да си на нивото на своите претенции. Хубав и успешен ден на всички!”, написа Вълчев, а сред първите, които го поздравиха с решението бяха Симеон Дянков, Илко Семерджиев и Любен Дилов-син.

Припомняме, че Вълчев бе депутат от „БСП-Обединена левица“, преди да поеме кабинета на Киселова. Именно той бе сред депутатите, изтеглили късата клечка, които бяха порязани от Конститяционния съд (КС) като народни представители. Това се случи на 13 март т. г., когато КС отряза общо 16 народни представители,а Вълчев беше сред тях.

Само няколко седмици по-късно обаче той обяви, че ще се грижи за делата на Киселова, а запознати веднага свързаха това назначение с топлите връзки, които има жената, с която изтъкнатият опозиционер в БСП живее на семейни начала. Тя е Ани Димитрова – съветничка на управителя на Българската народна банка, началник на пресцентъра по времето при правителството на Пламен Орешарски. Според други източници обаче Вълчев си е извоювал сам позицията с лоялно отношение и силна подкрепа за Киселова.

През декември м. г. той обясни пред Nova News, че Наталия Киселова може да бъде добър служебен премиер, както и прекрасен председател на българското Народно събрание и я оцени като „един прекрасен човек и изключително подготвен професионалист“.

Редови социалисти определят Вълчев като деен и идеен човек и прогнозират, че няма да остане за дълго без работа, след като му изтече предизвестието.