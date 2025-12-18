Н амалена e видимостта на автомагистрала „Тракия“ в област Стара Загора, съобщи дежурният в Областното пътно управление (ОУП).
Toй уточни, че видимостта е намалена до 50 метра.
Намалена видимост има и в районите на Опан, Голеш, Гълъбово, Чирпан и Раднево.
На двата старопланински прохода в областта - Шипка и Хаинбоаз, както и част от подбалканските общини Мъглиж, Гурково и Казанлък поради ниските температури има частично заледени пътни участъци на усойни места, които са обработени.
Температурата в областта е от минус пет до плюс един.
Пътната обстановка е нормална за зимни условия, посочи още дежурният.
Източник: БТА