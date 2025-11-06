Т еатралната школа "Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт” е получила предизвестие да напусне Народно читалище “Николай Хайтов - 1936” в столичния квартал "Изток". Това става ясно от пост на кмета на района д-р Делян Георгиев в социалната мрежа Facebook.

"Незаконно помещаващата се в читалище “Николай Хайтов”, частна театрална школа на Министъра на културата Мариан Бачев, получи предизвестие за напускането му. Скандалът е тежък, излизат нови и нови медийни разкрития. Тече следствие, има огромно напрежение сред хората и в културно-образователните среди на страната. Обществото води явна и периферна дискусия за морал, права и норми на поведение. За пореден път се спекулира с обективността на правораздавателната ни система", пише Георгиев в социалната мрежа, предава NOVA.

В поста си районният кмет посочва, че до "произнасянето на Съда и при спазване на презумпцията за невинност по делото, театралната школа, чиито водещ преподавател бе замесен в огромен публичен скандал, нямат място в нашия район".

"След това, Настоятелството на Народно читалище "Николай Хайтов" трябва да вземе решение дали ще продължи взаимоотношенията си с този субект, като се надявам да бъдат отчетени правилно негативният тренд на общестевеното мнение, моралната страна на въпроса и интересите на децата. В крайна сметка, става дума за школа на действащ министър, помещавала се срещу мизерно символичен и обиден за хората наем в общинска сграда десет години, при това незаконно. Въпросите са много. Висшите политици трябва да дават пример с поведението си, не да упорстват и да защитават користните си финансови придобивчици бранейки ги със зъби и нокти и правейки се на "обидени госпожици", когато им се задават резонни въпроси", допълва Георгиев.