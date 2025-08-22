Все повече родители избират да кръстят децата си в православната вяра с ритуал в морските води.

Това потвърдиха пред „Телеграф“ от храма „Св. Успение Богородично“ в Царево, който е най-предпочитаното място за подобни церемонии по Южното Черноморие.

„Откакто се разбра, че храмът е действащ, кръщенетата, които правим тук, се увеличават с всяка година. Тази имахме дни с по три-четири и повече церемонии, като не всички обаче са в морето. Когато времето е по-подходящо и морето – спокойно, свещеникът слиза по скалите до водата“, разказа помощничката в храма.

Значение

„С тази церемония се доближаваме до библейското значение на ритуала. Иначе аз не съм статистик и не си водя статистика колко кръщенета правим. Има интерес и това е добре за вярата на българите“, каза и отец Стоян Кралев, който от вече близо 30 години се е посветил на възстановяването и облагородяването както на храма, така и на пространството около него на малкия полуостров в старинния квартал на Царево – Василико.

Една от причинитe, поради които църквата е толкова търсена за кръщенета, е нейната близост до морето. Родители избират това мястото, убедени, че морската атмосфера добавя специална благословия и красота на събитието. Местни фотографи предлагат услугите си за заснемане на церемониите и признават, че особено през юли и август са много натоварени и трудно смогват да обработят навреме фотосите и да ги разпратят до клиентите си. Цената на църковния ритуал е 150 лева, а желаещите за професионално заснемане доплащат по още 100 лв.

Натоварване

„При нас е най-натоварено докъм 20 август и особено около 15-и, когато подготвяме и рибен курбан“, сподели още отец Стоян и добави: „Аз се надявам искрено, че всичко, което правим, ще бъде оценено не само от туристите. Всичко, което се прави, е, за да създаде удобство на човека, който идва на литургия. Защото, ако ние не участваме в литургията, а само преминаваме покрай храма, за да си направим селфи, ще бъде жалко. В църквата човек влиза, за да намери облекчение на своите проблеми, за своето здраве – духовно и физическо, да поиска от Бога нещо, от което се нуждае.“

„Свето Успение Богородично“ е най-старият храм в Царево, извисяващ се край морето. Построен е през 1810 г., но върху основите на църква от X век. Отец Стоян Кралев не крие, че като местен за него мястото има особен заряд.

Людмил Христов