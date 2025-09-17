О бщо 112 пожара са били потушени на територията на страната за последното денонощие, съобщиха от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДБПЗН).

Няма данни за пострадали хора.

Пожарникарите са реагирали на 147 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 23 пожара, от които 10 - в жилищни сгради, един - в промишлени сгради, два - в спомагателни, временни или паянтови постройки, пет - в транспортни средства, един - в горски масиви, и други, пише БТА.

Без нанесени материални щети са възникнали 89 пожара, от които 59 - в сухи треви, горска постеля и храсти, един - в стърнища, 25 - в отпадъци, и други.

Извършени са 27 спасителни дейности и помощни операции, от които една - при катастрофа в транспортни средства, една - при инцидент с опасни вещества, 24 - техническа помощ, и една за оказване помощ на пострадали граждани.

Регистрирани са и осем лъжливи повиквания.