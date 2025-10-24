П отушени са 61 пожара в страната за последното денонощие.

Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН).

Пожарните екипи са реагирали на 93 сигнала за произшествия, като има и четирима пострадали.

Двама от пострадалите са мъж на 42 години в Бургас и мъж на 51 години в Оряхово. В София при пожар в къща е пострадал мъж на 26 години. Във Варна възрастна жена на 74 години също е пострадала при пламъци в къща.

С материални щети са възникнали 22 пожара, от които 12 са били в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 39 пожара.

Извършени са 30 спасителни дейности и помощни операции. От тях две са били при катастрофи, а 28 при оказване на техническа помощ.

Регистрирани са две лъжливи повиквания.

Източник: БТА