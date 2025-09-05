П ожарът в Национален парк "Рила" се разраства.

Във високата част на планината в четвъртък вечерта са се активирали нови огнища.

Горят хвойнови храсти и клек под връх Исмаилица.

Вятърът е основната причина за разпалването. Целият район е силно задимен, предаде БНР.

Над 80 служители от пожарната, Националния парк и военни са разпределени по периметъра. Има осигурен водоизточник за гасене.

След 10 часа се очаква от въздуха да се включи и хеликоптер от ВВС.

Над 500 декара е вече засегнатата от огъня площ в защитената територия.