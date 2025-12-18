Д обра новина за родителите и осиновителите на деца до 12 години!

Те ще могат да са на гъвкаво работно време през цялата година, реши окончателно парламентът с приети на второ четене промени в Кодекса на труда.

Първоначалното предложение беше това да важи само за лятната ваканция, но между двете четения беше внесено и одобрено днес от депутатите в пленарната зала да има възможност за гъвкаво работно време в този случай целогодишно.

Досега такава възможност имаха родителите на деца само до 8-годишна възраст.

Депутатите отхвърлиха и може би едни от най-спорните текстове, които предвиждаха съдът да разпределя времето между майката и бащата, така че всеки един от родителите да има минимум 127 дни годишно, прекарани със своето дете. В крайна сметка, народните представители се обединиха около идеята съдът да решава как двамата родители да споделят отговорността за отглеждането на своите деца.

Промените в Семейният кодекс предизвикаха много разнопосочни реакции, а идеята за реформи продължаваше вече почти една година.

Измененията са внесени от Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители.

„За" промените в Кодекса на труда гласуваха 166 народни представители - ГЕРБ-СДС, „Продължаваме Промяната-Демократична България", „Възраждане", „ДПС-Ново начало", „БСП-Обединена левица", „Има такъв народ", „Алианс за права и свободи" и трима нечленуващи в парламентарна група депутати.

„Против" беше групата на „Морал, единство, чест".

С „въздържал се" гласуваха трима народни представители от ПП-ДБ и ПГ „Величие".

Източник: NOVA