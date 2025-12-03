О т 1 януари всички превозни документи ще преминат към цени в евро, като се закръглят надолу в полза на клиента. Това съобщиха от Центъра за градска мобилност и посочиха колко ще плащат учениците над 14 години, студентите и докторантите за градския транспорт в София.
- Месечна карта за всички линии - 15.00 лв. - 7.50 €;
- Месечна карта за една наземна линия - 6.90 лв. - 3.50 €;
- Месечна карта за метро - 9.00 лв. - 4.60 €.
Преди седмица от Центъра обявиха и цените на редовните превозни документи, включващи еднократни билети, дневни карти, месечни или годишни.
- Билет - от 1,60 лв. - 0,80 €;
- Дневна карта за всички линии - 4 лв. - 2 €;
- Месечна карта - 50 лв. - 25,50 €;
- Годишна карта - 365 лв. - 185 €.
Все още от ЦГМ не са обявили колко ще струва месечният абонамент за пенсионери.