У спешно приключи проведената в неделя спасителна операция в Черно море. Целият екипаж на товарния кораб „Айлийн“ (EILEEN) бе спасен при проведена от Морския спасителен координационен център-Варна акция по осигуряване безопасността на моряците, чийто кораб потъна на 140 мили източно от Варна заради пробойна.

НА ДЪНОТО: Корабът с пробойната потъна край Варна

Спасителната акция е осъществена след искане за съдействие от Военноморските сили на България. На мястото на инцидента бе изпратен хеликоптер, а корвета „Бодри“ бе приведена в готовност. В сътрудничество с турския кораб "Морат Илхан", бяха открити и локализирани двата спасителни плота, като 10-те украински моряци бяха евакуирани и качени на борда на турския кораб.

Медицинският преглед на място потвърди, че не се налага въздушна евакуация и моряците бяха транспортирани до турско пристанище. Последният от екипажа беше качен на турския спомагателен кораб в 19:31 часа.

Хеликоптерът на Военноморските сили на България се върна в базата, а българските и румънските катери бяха освободени от операцията.

От българското министерство на транспорта отбелязват, че благодарение на доброто взаимодействие между институциите, операцията е извършена в много кратки срокове и приключи успешно.

Потъналият кораб е плавал под флага на Камерун с 10 украински моряци на борда, предаде БГНЕС. Още в неделя регионалната екоинспекция увери, че няма опасност за околната среда.