Т оварният кораб EILEEN, който днес плаваше с пробойна в борда край Варна, е потънал, стана ясно току-що. Незабавно офшорният снабдителен кораб MURAT ILHAN, който се намира най-близо до бедстващите, е насочен към района, за да качи украинския екипаж на борда. По неофициална информация на борда е имало 10 души.

Плавателният съд е плавал под камерунски флаг и към момента на подаването на сигнала се е намира в българския морски район за търсене и спасяване - на около 140 морски мили източно от Варна. Екипажът, съставен от 10 украински моряци, е напуснал кораба с два спасителни плота.

По първоначална информация плавателният съд е получил крен (се е наклонил) и екипажът не е могъл самостоятелно да овладее ситуацията.

Припомняме, че днес, около 13 часа в Морския спасителен координационен център (МСКЦ) - Варна е било съобщено за бедстващия кораб в български води. Към района са били насочени граничен катер от България, плавателен съд от Румъния, спомагателен кораб от Турция, намиращ се в близост, както и хеликоптер от Военноморските сили на България, но това така и не е помогнало. Плавателният съд вече е на дъното на Черно море.

EILEEN е кораб за генерални товари, построен през 1993 г. Съдът се менажира от компания, базирана в Одеса, Украйна. Последна инспекция на кораба е извършена в Измаил, Украйна, като са установени пет несъответствия по BSMoU. Корабът е задържан при инспекции през юли в Поти, Грузия, през юни – в Астакос, Гърция, както и през март в Тузла, Турция за множество несъответствия.

EILEEN е част от флота стари плавателни съдове, експлоатирани в Черно море, заради които Международната федерация на транспортните работници (ITF) определи морския басейн като „море на срама“. Определението бе дадено преди повече от десетилетие в доклад на ITF заради големия брой компании, опериращи подстандартни кораби във водите на нашето море.

*Източник: Флагман