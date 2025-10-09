С пециализиран екип за обезвреждане на невзривени бойни припаси от 78-ми батальон за осигуряване изпълни задача в квартал „Бояна“ в София днес, 9 октомври.

По време на изкопни дейности в столичния квартал са открити гранати.

Военнослужещите, под ръководството на капитан Борислав Манов, установили, че намерените метални предмети са силно корозирали ръчни гранати тип „бухалка“.

В съответствие с всички мерки за безопасност гранатите са транспортирани и ще бъдат унищожени утре (10 октомври) в ненаселен, обезопасен район, предаде БГНЕС.