В Регионалния природонаучен музей в Пловдив се появи зоокафе без аналог у нас.

Посетителите могат не само да видят редки видове от няколко континента, но и да усетят атмосферата на саваната с чаша автентично африканско кафе.

Директорът на музея Огнян Тодоров обясни, че залата представя животински видове от Африка, Австралия, Нова Зеландия и Мадагаскар.

„Най-редкият представител и този, с който най-трудно успяхме да се сдобием, е птицечовката – единственият отровен бозайник и един от двата вида яйцеснасящи бозайници“, подчерта той.

На терен е и миниатюрен хипопотам джудже, предоставен от Софийския зоопарк.

„Децата много му се радват, защото е сред най-атрактивните експонати, макар и един от най-редките“, допълни директорът.

Част от изложените животни са опасни, а някои – смъртоносни.

„Голяма част от африканските видове, които сме представили, са изключително опасни – кафърският бивол, лъвовете, а имаме и една от най-отровните и агресивни змии – черната мамба“, уточни той.

В кафенето посетителите могат да опитат шест вида африканско кафе – от Уганда, Зимбабве, Малави и Етиопия.

Предлагат се и шест вида африкански чай, както и пет вида сладки и соленки, направени по оригинални рецепти от различни части на Африка.

Що се отнася до посещението, Тодоров обясни, че залата е част от музея. „С билет за експозицията посетителите могат свободно и без доплащане да разгледат залата. А ако някой седне да изпие кафе, с касовата бележка също получава достъп“, уточни той.

Източник: NOVA