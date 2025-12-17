В Народното събрание като точка първа за работната седмица на депутатите за разглеждане влиза удължителният закон за бюджета.

Министерският съвет го одобри и внесе в деловодството на парламента в понеделник, а във вторник беше приет на първо четене и от Комисията по бюджет и финанси.

Удължителният закон за бюджета беше критикуван най-вече от синдикатите, тъй като без одобрена план-сметка за догодина няма да влязат в сила редица увеличения, като тези на заплатите в държавния сектор, например.

Важно е да се подчертае обаче – с прието от Министерския съвет постановление минималната работна заплата все пак ще нарасне от 1077 на 1213 лева.

Източник: NOVA