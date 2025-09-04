Б руталното посегателство срещу директора на ОДМВР – Русе - старши комисар Николай Кожухаров е акт на насилие, който буди гняв и възмущение. Това заяви в своя позиция лидерът на „ДПС – Нов начало” Делян Пеевски.

„Нещо повече - това е проява на един изключително опасен синдром на безнаказаност и липса на респект на млади хора към органите на реда, законът и реда в държавата. Като изказвам пълна съпричастност и подкрепа за бързото възстановяване на старши комисар Николай Кожухаров, изразявам и пълната си подкрепа към хилядите полицаи и служители на реда, които изпълняват съвестно служебните си задължения и носят гордо службата си", заяви той.

И настоя за незабавни действия за установяване на извършителите на това грозно деяние и прилагането към тях на цялата строгост на закона.

„Защото отношението към органите на реда и респектът към тях е в основата на гарантирането на реда и сигурността на хората в държавата. Този случай ще е и поредният тест за българския съд и склонността да бъде излишно снизходителен към извършители на пътни престъпления, вандализъм на пътя и хулигански прояви на насилие на каквито ставаме свидетели в последните месеци - както случая с младежа, убил трима с колата си в Разград. Държава, в която непълнолетни и млади хора могат да действат така нагло, все едно правилата не се отнасят за тях, за които човешкият живот и здраве не са ценност обрича бъдещето си. Уважението и респектът към полицаите и служителите на реда са в основата на опазването на здравето и сигурността на хората", допълни лидерът на партията.

Припомняме, че ръководителят на областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров е настанен в болница в тежко състояние след нанесен му побой. От МВР потвърдиха пред NOVA, че той е станал обект на посегателство.

Свадата е започнала след направена забележка от неговата страна към младежи, които дрифтили с автомобили. Побоят е станал, когато той отивал на фитнес, както всяка сутрин. По данни на NOVA стaрши комисар Кожухаров се е легитимирал.