Л идерът на ДПС и на ПГ на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски показа част от документи, за които твърди, че съдържат неговия подпис, както и тези на Бойко Борисов и Ивайло Мирчев. По думите му това са законопроекти, подкрепени от ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС в рамките на управлението на "сглобката". Пеевски твърди, че ги е изискал от деловодството на НС.

"Това е истината, не могат да избягат от миналото си. Те бяха част от нас. "Сглобката" беше едно цяло, няма как да излъжат хората. Всички от ПП-ДБ се завираха в моя кабинет и в този на Борисов. Хората трябва да знаят истината. Лъжци не могат да ги представляват. Девет месеца бяха с ДПС и всеки ден идваха в моя кабинет", заяви Пеевски.

Реакцията на лидера на ДПС идва след вчерашния скандал с Мирчев, прераснал във физически сблъсък.

"Да излиза Пеевски" - с тези думи съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев почука на вратата на стаята на парламентарната група на "ДПС-Ново начало". Негов представител обаче отвърна, че лидерът ѝ отсъства. Асен Василев заключи, че щом охраната от НСО е в парламента, значи и самият Пеевски е пристигнал.

Повод за саморазправата стана твърдение на Пеевски, че Мирчев му се "навеждал". Депутатът от ПП-ДБ призова председателят на ПГ на "ДПС-Ново начало" да му звънне по телефона. И категорично отрече да е имал нещо общо с него.

Впоследствие вратата беше затворена, а няколко секунди по-късно Пеевски се появи в кулоарите. Мирчев опита да го спре, като хвана ръката му, а лидерът на ДПС я дръпна рязко, което предизвика остра реакция от страна на депутата от ПП-ДБ: "Защо лъжеш, че съм се навеждал? Хората казаха да изчезваш", каза Мирчев, който беше удържан от охранител от НСО и от депутата Йордан Цонев.

Пеевски повтори няколко пъти: "Не на омразата" и затвори вратата на стаята на "ДПС-Ново начало". А Мирчев потърси сметка от охраната от НСО, питайки защо пазят Пеевски.