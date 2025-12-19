У ченици от Професионалната гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“ в Русе приготвиха сладкиши по рецепти от стара тетрадка на внучката на легендарната Баба Тонка – Тонка Обретенова Просеничкова.

За десетокласниците това бе не само работа с автентични рецепти от началото на ХХ век, а и урок по история и родолюбие. Дъщерята на поборника Никола Обретенов – Тонка Просеничкова, и съпругът й Нико Просеничков, дългогодишен директор на Мъжката гимназия в Русе, са сред жертвите, разстреляни без съд и присъда след 9 септември 1944 г. Заедно с други русенски интелектуалци те са извикани за малка справка и убити в нощта на 2 срещу 3 ноември в местността Бальов дол край село Нисово.

История

Интересна е историята за намирането на тетрадката с рецептите. На нея попада Кристина Ангелова, докато работи по дипломната си работа „Проучване на личната библиотечна колекция на Нико Просеничков“. Книгите от тази библиотека са запазени и се намират в Русе. Тогава Кристина е студентка по специалността „Български език и история“ в Русенския университет „Ангел Кънчев“, а ръководител на дипломната й работа е доц. д-р Велислава Донева. При преглеждането на книгите момичето вижда тетрадка с надпис „Орхание“, съдържаща готварски рецепти на френски език. Дава я веднага на доц. д-р Донева, която разбира, че това е интересна находка, защото разкрива част от битието на семейство Просеничкови. По всяка вероятност Тонка Обретенова е приготвяла сладкиши по тези рецепти за семейството си.

Продукти

Учениците от гимназията изпекоха три вида сладки с продуктите, записани в старата тетрадка. Приготвиха бисквити с вишни, сладки с орехи и курабии с кисело мляко. Това се случи под вещото ръководство на преподавателките в училището Мариела Добрева и Румяна Стоянова.

Историкът и архивист д-р Веселина Антонова разказа на десетокласниците за рода Обретенови и неговите наследници, като се спря по-подробно на личността на Тонка Обретенова-Просеничкова. На урока по кулинарно наследство присъства и доц. д-р Велислава Донева. Идеята ученици да „надникнат“ в кухнята на легендарната фамилия е и на международното дружество „Елиас Канети“ в Русе.

Жанета Йорданова