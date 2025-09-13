О бщина Тополовград обяви частично бедствено положение поради възникнал пожар между селата Филипово и Варник, който се разпространи и към територията на община Свиленград. Изгорели около 2 300 декара сухи треви, храсти и широколистна гора, съобщиха от община Хасково .

На терен работят 11 пожарни автомобила, един булдозер, представители на ловно-рибарското дружество и доброволци. Няма опасност за населените места. Обстановката остава динамична, а екипите продължават активно да действат за ограничаване на огъня.

Огънят е причинен от искра след бурен вятър. В района на Тополовград пожарът е овладян, но предвид силния вятър и днес , екипи на пожарната остават на терен за наблюдение и бърза реакция при евентуално възобновяване на пламъците.