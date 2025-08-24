Л окализиран е пожарът в Рупите. Дежурни екипи останаха през цялата нощ, за да наблюдават да не се възобнови, предаде БНР.

Огънят пламна в събота близо до античния град Хераклея Синтика. Горяха сухи треви и храсти, а вятърът разнесе огъня към археологическия обект.

Заради силния вятър и сухото време на територията на община Петрич през последните два дни са възникнали четири пожара, а най-вероятната причина е човешка небрежност. Нанесени са щети на земеделска продукция и трайни насаждения.

Аварийни екипи дежуриха и на терен близо до сливенския квартал "Комлука". Там след запалване на незаконно сметище пожар обхвана гората над квартала.