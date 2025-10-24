Министър-председателят Росен Желязков свика работно съвещание във връзка с решението на САЩ да наложи санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл".

Румен Радев: Изключително важно е да няма криза на горивата в България

На премиера ще бъде докладвана пълната информация по темата и ще бъдат набелязани мерки с оглед на новосъздалата се ситуация.

Желязков: Санкциите срещу „Лукойл“ няма да спрат горивата

На работното съвещание доклади по темата ще бъдат представени от министрите на вътрешните работи Даниел Митов, на външните работи Георг Георгиев, на енергетиката Жечо Станков, на финансите Теменужка Петкова, на икономиката Петър Дилов, на правосъдието Георги Георгиев, както и ръководителите на службите у нас, писа NOVA.