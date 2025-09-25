О т четвъртък, 25 септември, започва захлаждане, което ще донесе вятър и дъжд. Температурите ще се понижат значително.

За части от областите Видин, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич, Варна, Бургас и Ямбол е обявен жълт код за силен вятър, предаде БГНЕС.

В четвъртък облачността ще е разкъсана, предимно значителна с превалявания от дъжд на места в Западна България и в югоизточните райони. По-интензивни ще са валежите след обяд в Рило-Родопската област, където е възможно и да прегърми. Вятърът от изток-североизток ще се усили, ще бъде умерен и силен и с него ще започне да нахлува студен въздух.

Максималните температури ще са от 20 – 22 градуса в североизточните райони до около 28 – 30 градуса в юг-югозападните, за София - около 25 градуса.

Условията за туризъм в планините няма да са подходящи. Времето ще е предимно облачно с превалявания от дъжд в масивите от западната половина на страната. По-интензивни ще са валежите след обяд в Рило-Родопската област, където е възможно и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, по високите части - от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18 градуса, а на 2000 метра - около 12 градуса.

По Черноморието облачността ще е променлива. Ще духа умерен и силен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 21 и 23 градуса, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще е 3-4 бала.

В петък, 26 септември графиката на НИМХ показва продължаващо захлаждане, което няма да отстъпи нито в събота, нито в неделя. Облачността ще е предимно значителна и на места, главно в Западна България, ще има валежи от дъжд. На места и по Черноморието ще превалява съвсем слабо.

През първата половина от следващата седмица ще се задържи доста хладно за края на септември и началото на октомври с дневни температури под 20 градуса. Във високата част на Рила и Пирин със застудяването ще превалява сняг.