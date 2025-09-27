„Продължаваме Промяната” избира нови ръководни органи на заседание на Общото събрание на партията този уикенд.

По време на двудневния форум делегатите ще изберат председател/съпредседатели на партията, изпълнителен съвет, национален съвет, етична комисия и контролен съвет.

Освен избора на ръководство, на Общото събрание ще бъдат гласувани важни промени в устава на партията, както и нова политическа платформа на „Продължаваме Промяната”.

Приветствия към делегатите ще отправят председателят на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) Свеня Хан, председателят на либералната група „Обнови Европа” в Европейския парламент Валери Айе, председателят на ДСБ ген. Атанас Атанасов и съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.

Общото събрание представлява важен етап в развитието на „Продължаваме Промяната”, като ще определи бъдещото направление на партията и нейното ръководство в условията на бързо променящата се политическа среда, допълват от формацията.

Източник: NOVA