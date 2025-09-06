Т ези, които са отложили морската си почивка за септември, са уцелили джакпота. Идва седмица със сухо и слънчево време, като температурите ще се движат между 28 и 33 градуса, а минималните – между 12 и 17. Това каза пред „Телеграф“ дежурният синоптик на НИМХ Анастасия Стойчева.

Заради повече влага край морето сутрините ще има лека облачност, но до обяд ще се разсейва.

Облаци

За сметка на това водата ще е около 25 градуса, дневните температури ще се движат между 27-29 до 30 градуса. Височината на вълните ще е между 50 см и 1,23 м. Мъртви течения по-скоро не се очакват, каза Анастасия Стойчева. Единствено в най-южните точки на Черноморието се очакват слаби валежи, без стопанско значение. На места дъжд ще има и в Западна България, но няма да напълнят язовирите според Анастасия Стойчева.

Походи

В планините ще е спокойно, не се вижда обстановка със силен вятър, който да предизвиква неприятни усещания по време на преходи. Единствено по високите части ще има облаци. Ще е топло, температурите на 1500 м ще са 14-15 градуса, включително и във високите части на планината, а в южните планини ще достигат до 20 градуса.

Светлана Трифоновска