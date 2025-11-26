П ротест на ВМРО пред сградата на парламента, в защита на нападнатия в Северна Македония наш сънародник Владимир Перев.

От там настояват България да извика посланика на РСМ у нас, за да се изясни случая.

Също така са внесли сигнал в прокуратурата с искане побоя над нашия общественик да се разследва и от нашите власти.

Припомняме, че преди дни журналистът Владимир Перев съобщи, че е бил нападнат в столицата на Северна Македония - Скопие. По думите му, инцидентът е станал в магазин, докато чакал на опашка, мъж го е ударил в лицето и му е счупил очилата.

Лидерът на ВМРО Ангел Дамбазки заяви, че искат народните представители да вземат присърце казуса с нападнатите българи в РСМ, българската държава да разследва нападението над Перев. А също така и да се обърне внимание на правен мемоар, който ще бъде внесен в НС, описващ всички нарушения на европейското право, на международните договори и на Хартата за правата на човека, извършвани от властите в Северна Македония срещу българските граждани.

Източник: NOVA