П арното в София, Пловдив и другите топлофицирани градове в страната може да бъде пуснато по желание на съсобствениците в дадена топлофицирана сграда в рамките на един ден след подаване на заявление от тях. Готови сме за отоплителния сезон, следим температурите ежедневно и ще пристъпим към топлоподаване на всички свои клиенти след изпълнение на нормативното изискване. То е три последователни дни с +12 градуса средна денонощна температура и дългосрочна прогноза от 7 дни за студено време. Това съобщиха от „Топлофикация-София“, ЕВН „Топлофикация-Пловдив“ и повечето дружества в страната, но поясниха, че още не са настъпили условията за подаване на топлина на всички клиенти.

В София вече има жилищни сгради, детски градини и училища с включено парно, след като са подали заявление, обясниха от дружеството.

Сметки

Топлофицираните домакинства в София могат да плащат топлинната енергия за подгряване на топлата вода, която са потребили през септември, от вчера и ако се издължат до 30 октомври ще получат 3% отстъпка. Топлофикация качи фактурите за месеца в своя сайт и каси, видя „Телеграф“.

Тричленно домакинство, което живее в тухлена сграда в квартал „Лозенец“, има 25 лева сметка за подгряване на топлата вода, консумирана през септември. Сумата е подобна на получената за ползваните през август кубици от същото семейство.

Семейство, което обитава жилище в жк „Младост“ ще плати 39 лева за топлата вода, която е потребило през септември.

Предсрочно

"Топлофикация-София" възстанови топлоподаването към дeтска градина 185 "Звездичка“ и вх. Б на блок 225, съобщиха от дружеството. Ремонтът е извършен предсрочно, както предсрочно беше ремонтирана и топлопроводната мрежа на ДГ 144 „Ханс Кристиан Андерсен“ и на 150-о и 163-о училище, които се намират в жк „Дружба 2“.

Европейският съд казва за „сградна инсталация“

Европейският съд в Люксембург ще се произнесе на 23 октомври по преюдециално запитване на Районен съд – Пловдив, относно тълкуването на правото на ЕС и дали формулата за сградната инсталация съответства на правото на ЕС, съобщи за „Телеграф“ юристът, д-р по право и главен асистент в Пловдивския университет Андреан Славчев.

В момента ВАС е спряла окончателно Методиката за дялово разпределение за формулата за сградна инсталация. Очаква се енергийният министър да промени документа, което още не е направено, вероятно в очакване на решението на ЕС, коментираха енергийни експерти.

Таня Киркова