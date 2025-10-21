П резидентът Румен Радев е издал укази, с които назначава посланици в Белгия, Нидерландия и Казахстан. Указите са публикувани в днешния брой на „Държавен вестник“.

Наталия Евгениева Узунова е новият посланик в Белгия, Елизабет Константинова Върбанова в Нидерландия, а Георги Петров Воденски в Казахстан.

Според Конституцията президентът назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на Министерския съвет.

Посланиците са съгласувани миналата седмица най-сетне пакетно, както трябва да бъде, но и с компромиси от моя страна, защото продължавам да чакам техните предложения за ключови столици, като Вашингтон, каза президентът Румен Радев в края на август и добави, че не е само столицата на САЩ. Искам да призова тази тенденция за временно управляващи посолствата да не се превръща в норма, а тя вече клони в такава, заяви Радев.

Ден по-късно премиерът Росен Желязков отговори, че Министерският съвет ще предложи посланици. По отношение на посланиците се предвижда предварително съгласуване с президента преди правителството да направи своите предложения. Това има една цел - да се синхронизират вижданията на президент и правителство по отношение на външнополитическата дейност на държавата в лицето на посланиците, обясни Желязков. Отдавна сме изпратили имената в президентската институция. Радостното е, че президентът съгласува тези имена и с решение на Министерски съвет ще му ги предложим, каза премиерът тогава.