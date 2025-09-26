К ъм момента от близо 8000 деца, лишени от родителска грижа, едва 850 са с разрешение за пълно осиновяване. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев, като уточни, че от тези близо 8000 деца около 3700 са настанени при близки и роднини, а останалите са в приемни семейства или в центрове за настаняване от семеен тип. Изказването си заместник-министърът направи по време на кръгла маса на тема: „Семейството се избира със сърце, за да даде корени и криле“ в Националния пресклуб на БТА. Организатор на събитието е Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ (БАОО).

Длъжни сме като институции и като общество да говорим повече за шанса, който се дава на някои деца и се отнема на други, да намерят своето семейство, коментира Кръстев. По думите му най-добрият шанс е любящо семейство, независимо дали има биологична връзка или не с детето. Той се обяви в подкрепа на „даване на по-ранна възможност за децата да бъдат осиновявани“, когато реинтеграцията в биологичното семейство е неуспешна. Кръстев заяви, че е важно да се гарантират правата на децата и да са искрени намеренията на осиновителите. Държавата е осигурила адекватна мрежа от социални и подкрепящи услуги, увери той. През 2023 г. бяха променени условията в Семейния кодекс, с което бе въведено изискване за увеличаване на периода, през който дирекциите за социално подпомагане осигуряват последваща подкрепа и наблюдение на случаите на осиновяване, добави заместник-министърът. Той каза, че целта е да се подкрепят осиновителите и детето за успешна връзка.

Кръстев обърна внимание, че има случаи на разсиновяване, при които шокът при детето може да се окаже сериозен. Стараем се да засилим обучението и подготовката на осиновителите, посочи той. Кандидат-осиновителите имат време да осмислят тази стъпка, преди да се срещнат с дете за осиновяване, разясни заместник-министърът.

Кръстев призова за подкрепа за хората, които решават да осиновят дете. Това ще е началото на един нов щастлив живот, заяви той.

Кръглата маса поставя началото на Национални информационни седмици за осиновяването, които през 2025 г. ще се проведат в края на септември и началото на октомври.