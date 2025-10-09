О т събота, 11 октомври, до 17 октомври временно ще бъде променена организацията на движение по автомагистрала „Струма“ в областите Перник и Софийска. Причината е изпълнението на дейности за подобряване на отводняването.

Работата ще се извършва поетапно между 8:00 и 16:00 часа в участъка от 0-ти до 38-и километър при п.в. Долна Диканя и в двете платна на магистралата. По време на дейностите временно ще се ограничава движението в изпреварващата и аварийната лента, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причинените неудобства и напомня, че ремонтните дейности са необходими за осигуряване на безопасността на движението.

От АПИ призовават водачите да карат внимателно, да спазват ограниченията на скоростта и правилата за движение, както и да не предприемат рискови изпреварвания, които могат да застрашат безопасността на всички пътуващи.