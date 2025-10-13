“Всички видяхме, че изборите в Пазарджик са олицетворение на превзетата държава и еманация на това, което говорим – покварата в българската политика”. Това заяви президентът Румен Радев във Варна, предаде БГНЕС.

“Смущаваща е публикацията за работата на ДАНС. Според тези публикации в началото на юли и. ф. председателят на ДАНС със своя заповед гони украински гражданин заради пране на пари във Варна. Ако това е вярно трябва в регионалната дирекция на ДАНС да има оперативно дело с убедителни мотиви за това изгонване. Пак според публикации две седмици по-късно същият и.ф. председател на ДАНС си отменя заповедта и го връща в България. Това е прецедент за стотици забрани, а за много забрани, издавани назад досега не е имало такъв случай. Тук е въпросът кой е натиснал председателя на ДАНС да поеме риск и погази собствените си мотиви и защо, каза Радев. И аз призовавам НС да изясни всички обстоятелства по този случай. Това трябва да се изясни дали е вярно или не”, каза Радев.

“По закон председателят на ДАНС е длъжен да предоставя еднаква по обем и съдържание информация на президента, премиера и председателя на НС. Към мен информация по този казус не е постъпвала. Всички развития сочат, че такава информация придобиват онези, които нямат право на достъп до нея, но я ползват за користни цели”, каза Радев.

“Това е резултатът от промените в службата, мачкане на неудобните, брутален грабеж на публичен ресурс и частен бизнес. Както научихме за източването на Хемус при държавата на Борисов, просто ще продължим тихичко да си обедняваме и тук не става въпрос вече за президентските пълномощия, а за функционирането като правова държава. И ако не активираме съпротивителните сили на обществото, ще се връщаме назад във времето на най-мрачните епизоди на диктатура и грабеж”, каза още Радев.