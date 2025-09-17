К огато говорим за вотове, трябва да си дадем сметка, че партиите подмениха вота на своите избиратели и създадоха тази управляваща коалиция. Тя обслужва една политическа сила, която все повече овладява и то демонстративно не само мандатоносители, но и цялото управление, заяви президентът Румен Радев.

„Прави впечатление самоувереността и самодоволството, с които управляващите вярват, че вотът на недоверие няма да мине по една основна причина – фрагментацията на опозицията. Това самодоволство, тази самоувереност може да бъде измамна, защото стабилността на едно управление зависи не само от парламентарната подкрепа. Тя зависи и от ситуацията извън парламента. Българите обедняват и все повече усещат липсата на справедливост, а негодуванието расте“, коментира още Радев.

На въпрос дали президентът ще назове коя е политическата сила, за която говори преди малко, която овладява все повече институциите и мандатоносителя, той заяви: „Тя е видна за всички българи, това е партията „Ново начало“.

Радев посочи, че е отговорил писмено на премиера с отказ да назначи Деньо Денев.

Румен Радев отговори на твърдението на Бойко Борисов, че се опитва да развали договора с „Райнметал“, като коментира: „Борисов първо трябва да е доволен и благодарен, че доведох на крака господин Папергер в България и го убедих да инвестира тук, защото наистина България предлага прекрасна възможност за инвестиция. Друг е въпросът как ще се реализира тази инвестиция и в какво. Тук вече отговорността е изцяло на изпълнителната власт. Така че нямам никакво намерение да развалям нищо, но когато в президентската институция се получи сигнал за злоупотреби, за нередности, аз съм длъжен да реагирам, както винаги съм го правил“.