В трите крайморски области Добрич, Варна и Бургас има 36 неохраняеми, труднодостъпни или напълно без достъп морски плажа. Това казаха в отговор на запитване на „Телеграф“ от Министерството на туризма. Оттам обясняват, че това се дължи на факта, че те са разположени в близост до защитени територии, пясъчни дюни, горски и земеделски земи.

Проверка на „Телеграф“ установи, че някои от плажовете са труднодостъпни заради лош път до тях, до други се стига, като се минава през частни терени, а трети са преградени с бариера и се налага да се плаща такса за паркиране. Един от примерите е плаж „Силистар“, до който води път в потресаващо състояние. Въпросната отсечка, която се изминава за десетина минути поради дупките и пропаданията, води до „паркинг“ върху зелени площи. Подобна е ситуацията и на плажове „Иракли“, „Болата“, „Липите“, „Карадере“. Последният е достъпен само пеша или с високопроходими автомобили.

ПЕСТЯТ ОТ ВАЖНИ МАНЕВРИ ПО ГАРИТЕ: Влакове се блъскат заради кражба на нафта!

До плаж „Корал“ пък трябва да преминете през частни имоти, което понякога може да бъде трудна мисия. Според любители на дивите плажове именно това ги опазва от унищожение, което обаче виждаме, че не е точно така, тъй като летовниците газят с каквото могат, за да се доберат до тях. „Телеграф“ видя, че не липсват и почиващи с каравани, които са на всевъзможни причудливи места, естествено нерегламентирани.

Положителното в случая е, че пазят чисто, но това не оправдава нарушението, което е продиктувано с цел да не се заплащат такси на местата, отредени за паркиране на кемпери и каравани. „Телеграф“ установи още, че немалко от подходите към плажовете са решени със скари, които на места са изпочупени и от тях стърчат пирони, както е при плажа на Ахтопол, плаж „Делфин“, стръмни стълби пък водят към Варвара. От Министерството на туризма обясниха, че поддръжката е задължение на концесионерите на плажовете. Стана ясно още, че към 15 август 2025 г. са извършени общо 414 проверки. Издадени са 35 предупреждения, наложени са 14 неустойки и са съставени 15 акта за установяване на административни нарушения.

Североизток

Единствените три плажа във Варненско, до които е ограничен достъпът на граждани в нарушение на разпоредбите на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, се намират около правителствената резиденция „Евксиноград“. Те са официално нанесени на кадастралната карта, но са буквално присвоени от страна на държавата. Трите плажа не фигурират и в актуализирания регистър на плажовете по Черноморието, изготвен от министъра на туризма, който ги стопанисва. Още по-скандалното е, че има и четвърти плаж, който е толкова таен, че дори не е нанесен в кадастралната карта. Той обслужва единствено нуждите на „Слънчевото бунгало“.

ТРАГЕДИЯТА С ВЛАКОВЕТЕ: Мелето заради кражби на дизел!

„Телеграф“ припомня, че според чл. 4, ал. 1 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие „гражданите имат право на свободен и безплатен достъп до морските плажове“. Той може да бъде ограничен само в случаите, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, охраната и контрола на държавната граница, опазването на защитени територии и обекти, при опасност за здравето или живота им, както и в други случаи, определени със закон. Това ограничение от години поражда обществен дебат и редица сигнали до прокуратурата, Министерството на туризма и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В най-новите развития дори рибарите са ограничени. Достъпът до буна край резиденцията е забранен, тъй като „Евксиноград“ вече се води стратегически обект.

Ивици

Няколко са по-малко населените и по-трудно достъпни плажове край Варна. Най-близкият е плаж „Романтика“ в кв. „Галата“, познат още като тайния плаж. Той има североизточно изложение, труден достъп и е рядко посещаван, което му придава автентичен чар. Плаж „Галата“ е дълъг над километър, с едър чист пясък и прозрачна вода. Малко популярен е поради по-голямата надморска височина и отдалечеността от града. Плаж „Фичоза – Ветеран“ е над два километра природен плаж, ограничен от скали. Популярен сред хора, търсещи уединение и диви гледки.

КРИЯТ СЕ ОТ СТУДА В ТРАНСПОРТА: Клошари не искат в приюти!

Плаж „Черноморец“ е разположен южно от „Фичоза“, край вилна зона „Ракитника“. Почти два километра дива и спокойна ивица, която в северната си част е предпочитано място от нудистите. На този плаж има находище и на лечебна луга, а ползването й е напълно безплатно.

„Паша дере“ е плаж, разположен на около 10 км от Варна – див природен плаж в защитена зона с кристалночиста вода. Идеален за къмпинг и уединение.

По на юг е защитена местност Камчийски пясъци. Това е най-голямата плажна територия у нас. На юг тя стига до плаж „Карадере“, един от най-дивите плажове в региона, дълъг около 5 км, често използван за свободно къмпингуване.

Диво

Най-много са дивите плажове по Северното Черноморие, достъпът до тях е свободен и лесно достъпен, въпреки че там брегът е често по-висок, морето доста по-бурно, а морската вода – студена. Въпреки това те са предпочитани както от любителите на дивото къмпингуване, така и от румънските туристи.

В област Добрич се намира и един от най-известните и обсъждани плажове в страната с ограничен достъп – изключително живописният плаж „Тауклиман“, близо до ваканционно селище „Русалка“, който въпреки решенията на съда и глобите продължава да се експлоатира като частен, а държавата се принуди да изгради нов път за свободен достъп до него.

И трудноподвижните могат да се топнат в морето

И трудноподвижните могат да се топнат в морето. Това видя „Телеграф“ на плаж „Силистар“. Там има отредено специално място, на което е поставен шезлонг и има специална табела. Такава възможност съществува и на други места. Това право беше дадено с решение на парламента, който прие промени в закона за Черноморското крайбрежие.

ЗА ДА СЕ ПРОДАВАТ ГАРАЖИТЕ: Брокери топят за паркиране!

Така хората с увреждания имат право на безплатен и свободен достъп до плажа, морето, съблекалните, тоалетните, обектите за бързо обслужване, душовете, чадърите, шезлонгите и съоръженията за спортно-развлекателна дейност.

Концесионерите имаха едногодишен срок от влизането в сила на закона през 2024 г., за да приложат новите правила. Предвидени са глоби при неизпълнението на наредбата – при първо нарушение глобата ще е между 2000 и 4000 лв. и имуществена санкция от 5000 до 10 хил. лв., а при второ - от 3000 до 6000 лв. и имуществена санкция от 6000 до 12 хил. лв.

*По темата работиха: Владимир Христовски и Любомир Славов

Екип на Телеграф