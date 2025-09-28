858 водачи на елтротинетки са били глобени от органите на МВР от 7 до 23 септември, заявиха за „Телеграф“ от Главна дирекция „Национална полиция“ към МВР.

Тротинетките отсвириха каските!

Периодът обхваща първите две седмици след влизането в сила на промените в Закона за движението по пътищата, които наложиха мащабни ограничения в употребата на индивидуални електрически превозни средства (ИЕПС) – широкото понятие, което обваща елтротинетки, скутери, велосипеди, сегуей и др.

Фишове

За посочения период най-много фишове са съставени на водачи, които не са носили каски - 424. Те станаха задължителни за всички водачи на ИЕПС след редица инциденти през миналата и тази година. На второ място се нареждат фишовете за употреба на ИЕПС през тъмната част на денонощието. Отново заради големия брой катастрофи и липсата на видимост нощем депутатите забраниха напълно използването на тротинетки нощем. 76 фиша през периода са съставени на водачи на ИЕПС, които са ги ползвали на места, където това е забранено – паркове, градини, пешеходни зони и тротоари. Фишове са написани и за използване на мобилно устройство по време на движение, както и за возене на пътник.

Паркиране

От МВР отклониха въпросите на „Телеграф“ относно контрола по паркирането на елтротинетките, най-вече тези, които се отдават под наем в редица големи градове. Както „Телеграф“ съобщи, тротоари и паркове в градовете са осеяни с безразборно захвърлени електрически тротинетки въпреки влезлите в сила ограничения за паркирането им. В момента на практика паркирането им бе забранено в почти всички обществени зони в градовете. Широкообхватната забрана направи незаконно паркирането им в паркове, градини, площади, детски и спортни площадки, зелени площи, както и пешеходни зони. Не могат да се паркират тротинетки и на тротоари и входове към метростанции. От МВР обясниха, че контролът за паркирането им се извършва съвместно с органите на местната власт.

Деян Дянков