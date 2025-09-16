В одачите на електрически тротинетки масово игнорират повелята на закона да карат задължително с каски, установи проверка на „Телеграф“.

Съгласно последните промени в Закона за движението по пътищата, които влязоха в сила на 7 септември, водачите на индивидуални електрически превозни средства (ИЕПС), както официално се наричат тротинетки, ховърборди, самобалансиращи колелета и др., трябва да ползват каска по време на движение. Санкцията за водач на елтротинетка без каска е 50 лв.

Правила

Проверка на „Телеграф“ обаче показа, че масово в центъра на София хвърчат тротинетки с водачи без каски, и то със „завидна“ скорост“. В някои случаи това бяха лични тротинетки, а в други – наети от онлайн платформи превозни средства. „Телеграф“ видя и много деца на възраст по външни белези видимо под 16 години. В много от случаите това се случваше на велоалеи на главни улици, където движението на тротинетки е позволено, включително под носа на патрулиращи полицаи. Вчера на въпрос защо не контролират движението на тротинетките полицаи отговориха, че в конкретния ден са натоварени с охрана на безопасността на движението около училищата заради първия учебен ден, но контролната дейност по тротинетките тепърва ще се засилва.

Режим

С влезлите в сила промени режимът на управление на елтротинетките се затегна, като освен задължението за каската на водачите бе забранено да карат нощем, както и да ползват бус лентите. От тях вече се изисква и да слизат от тротинетката, когато пресичат на пешеходна пътека, както и да не ползват каквото и да било електронно устройство, докато се движат. Въведена бе и минимална възраст от 16 г. за водачите, застраховка „Гражданска отговорност“ и регистрация на тротинетките в общината. Водачите не могат да се движат с над 25 км/ч или да возят друго лице, като глобата за тези нарушения е 200 лв. Най-голяма, 500 лв., е глобата за родител, предоставил елтротинетка на дете под 16-годишна възраст.

