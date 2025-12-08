С ДВР даде информация за предстоящия протест в сряда вечерта.

„Засега има заявен протест от 18 до 22 ч. в сряда в Триъгълника на властта, организаторите са същите от миналия понеделник. Подготвяме се с всички сили, събираме информация, отнасяща се за появата отново на провокатори към полицията, заяви главен комисар Любомир Николов, директор на СДВР, предаде БГНЕС.

„Днес отново направихме анализ, наблегнахме на лица, които предварително да бъдат изведени от протеста. Ще има отново КПП и ще се селектират лица, които имат и предишни деяния и евентуално предстоящи такива действия. Апелираме към организаторите на протеста нека да бъдат наш естествени партньори, заяви Николов. Ние ще даваме сигнали на мирно протестиращите, когато забележим група организирани младежи, ще извеждаме такива хора с профил на локали, за да не се нарушава здравето, спокойствието и правото на мирен протест на гражданите“, добави още Николов.