И нцидент с потенциално фатални последици беше предотвратен по щастлива случайност в София. Група деца се промъкнаха през пролука в оградата и се изкачиха на строителен кран с височина над 200 метра, за да си направят селфи. Случаят предизвика бърза реакция от страна на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), която извърши спешна проверка на строежа.

ЕКШЪН ПО НОЩИТЕ: 7 деца се качиха на строителен кран, полицията в акция "спасяване" (ВИДЕО)

Инженер Лиляна Петрова, която е началник на ДНСК, обясни в "Здравей, България", че децата са успели да проникнат на територията на строителния обект чрез дупка, която сами са направили в ламаринената ограда, обграждаща основата на крана. Проверяващите са установили, че парче от ламарината е било изрязано - най-вероятно със специален инструмент, което поставя въпроса дали в случая не е участвал и възрастен.

"Трудно е да се повярва, че деца на тази възраст могат сами да изрежат ламарина без помощ. Най-вероятно става дума за предварително планирано и организирано действие с участие на по-голям човек", коментира инж. Петрова. Тя изрази мнение, че вероятно младежите са направили неколкократен оглед на мястото преди да осъществят така нареченото "опасно селфи".

След влизането си на обекта, децата са се покатерили по вътрешната стълба на крана и са достигнали самия му връх. Част от тях дори са преминали по стрелата на крана до самата сграда – действие, което според експертите, е било изключително опасно.

Веднага след инцидента, охраната на обекта е възстановила пробитата ламарина, а ДНСК е разпоредила засилване на мерките за сигурност. Инженер Петрова подчерта, че при извършената проверка е установено, че обектът е в пълно съответствие с нормативните изисквания. До момента не са установени нарушения от страна на инвеститора. "Въпреки това по мое разпореждане започнаха масови проверки на всички високи строежи в София – около 15 на брой до момента, с цел да се прегледат системите за сигурност, достъп и охрана", обясни тя.

Според изискванията, няма специфични допълнителни мерки, наложени само заради височината на сградата. Всички строителни обекти трябва да бъдат заградени, обозначени и, когато е необходимо охранявани – нещо, което в случая е било изпълнено. Въпреки това, фактът, че охраната не е успяла да засече присъствието на деца вътре в обекта, повдига допълнителни въпроси относно ефективността на мерките.