С ДВР с акция по спасяването на две деца в София.

По първоначална информация те са се качили на строителен кран близо до бул. „Цариградско шосе", информира NOVA.

Децата, които са на около 13-годишна възраст, се покатерили на крана до сградата, а височината му е около 200 метра. Причината за случилото се е „опасно селфи” –те се опитали да си направят снимка от върха на сградата.

Пет от тях вече са свалени, а останалите две се намират все още в сградата. Родителите им пътуват към мястото.

Все още не е ясно защо обектът не е обезопасен.

На място са полиция и пожарни екипи, които се опитват да свалят всички безопасно.

Претърсването на обекта продължава.