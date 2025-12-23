Ш офьорът, убил две жени на тротоар във Варна, е получил здравословен проблем по време на задържането му и в момента се намира в болница. Това съобщиха от Окръжна прокуратура – Варна, която наблюдава и ръководи разследване във връзка с тежкото пътно-транспортно произшествие с двама загинали.

След като е прегледан в болнично заведение, водачът на лекия автомобил е задържан от органите на МВР за срок до 24 часа.

Към момента обаче той отново се намира в болница, тъй като е получил здравословен проблем по време на задържането му. Припомняме, че инцидентът стана в следобедните часове на 22 декември 2025 година на кръстовището на ул. „Дрин“ и ул. „Д-р Пискюлиев“, в района на Кооперативен пазар – Варна.

Според първоначалната информация по случая, 53-годишният водач на лек автомобил е загубил контрол над превозното средство по време на движението си в посока „бул. „Владислав Варненчик“ и се е качил на тротоара. Там е блъснал две жени – на 53 г. и на 79 години, след което се е ударил във витрината на магазин. Двете жени са загинали на място. Ра

ботата по изясняване на детайлите около тежкия инцидент продължава. Резултатите от химичната експертиза на взетите от 53-годишния мъж кръвни проби показват, че той не е употребил алкохол или наркотични вещества преди да седне зад волана. Назначени са множество експертизи с цел изясняване на причината за загубата на контрол над МПС, както и всички детайли около фаталния инцидент, с оглед събиране на доказателства за виновността на водача и евентуално ангажиране на наказателна отговорност.

Любомир Славов