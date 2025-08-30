Н а 30 август Православната църква чества ден на Цариградския патриарх Св. Александър, а Българската православна църква - пренасяне на мощите на Св. Александър Невски.

Св. Александър Константинополски живял по време на царуването на Константин Велики. Свети Александър бил цариградски патриарх от 325 г. до 340 г. Той отстоявал чистотата на вярата, разказва преданието. Веднъж няколко езически философи решили да се подиграят с него, като го поставят в неудобно положение. Те отишли при него и поискали да поспорят за вярата.

Свети Александър, след като ги изслушал, съвсем спокойно се обърнал към този, който бил най - напорист в нападките си и съвсем спокойно му казал: "В името на Господа Иисуса Христа, заповядвам ти да мълчиш!" Усмихвайки се подигравателно, философът отворил уста да му отговори, но... въпреки усилията си не могъл да отрони и дума. Онемял. Това толкова потресло него и другите около него, станали свидетели на чудото, че повече от убедени в силата Божия, се отрекли от езичеството, обърнали се към християнската вяра и от довчерашни нейни врагове, станали нейни най - ревностни защитници.

Имен ден празнуват всички, които носят името Александър (означава - мъжествен, защитник на мъжете), Александра, Александрина, Александрия, Алекси, Алеко, Сашо, Сашка.