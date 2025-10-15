В сряда над цялата страна ще бъде предимно облачно и хладно – типична октомврийска мъглива утрин и влажно следобедно настроение.

☁️ Източна България ще посрещне деня с краткотрайни превалявания, а вятърът от северозапад ще е слаб, но достатъчен, за да ни напомни, че зимата вече наднича зад ъгъла.

🌡️ Температурите сутрин ще се движат между 6 и 9 градуса, а през деня ще достигнат от 13 до 18. В София – около 15 градуса и типично есенно настроение.

🌊 По Черноморието – облаци и дъжд на много места, вятър от североизток, а морето ще се вълнува до 3 бала. Температурата на водата – около 17 градуса, колкото и въздухът – време по-скоро за чадър, не за бански.

🏔️ В планините – мъгли и облаци, а над 1800 метра ще прехвърча първият сняг! Вятърът ще е умерен, от северозапад. На 1200 м температурата ще е около 7°, а на 2000 м – вече около нулата.

❄️ Зимата подава първите си сигнали, а есента очевидно няма намерение да ни глези повече.