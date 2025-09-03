Д есислава Иванчева, която излезе наскоро от затвора, се оказа в болница. Бившата кметица на столичния квартал "Младост" обвини затова лошите условия в зандана и написа:

"Приятели, пиша тук, за всички, тъй като много хора ми звънят и пишат, а аз не успявам да им отговоря и създавам притеснение... Отново бях в болница, от 6 дни, с двустранна пневмония, в резултат на множеството нелекувани усложнения в затвора, в допълнение и с астмата ми, която се обостряше често там от влагата в помещенията, се оказа, че от един обикновен летен вирус за два дни съм развила двустранна пневмония.Изследванията ми показват множество сраствания в обастта на белия дроб. Явно от тук нататък ще си нося последствията от липсата на лечение в затвора дълго време. Валентин-Александър се наложи отново да отиде при баба си. Слава богу, майка ми сега е добре и пое отново грижите за него. Днес ме изписват, но още седмици ще продължа лечението си вкъщи. Благодаря ви, че не ме забравяте и ежедневно ми звъните, получвам стотици съобщения. Надвям се скоро да съм добре и да отделя време за всеки.", написа Иванчева.