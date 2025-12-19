Т рагедия в Благоевград.

Млада жена от Сандански е издъхнала в благоевградската болница. Драмата се е разиграла след купон в Благоевград тази нощ. Тя изведнъж се почувствала зле и веднага са предприети действия, за да бъде закарана в болница.

Около 01:30 часа близки са транспортирали 24-годишната жена, която е била в безсъзнание, със собствен превоз до Спешно-приемно отделение на МБАЛ - Благоевград. Въпреки усилията на дежурните лекари младата жена е издъхнала.

Час и половина е реанимирана в Спешно отделение, но по думите на медиците е била докарана без пулс.

По случая е образувано досъдебно производство в Районна прокуратура - Благоевград.

Полицията разпитва всички, които са присъствали на купона.

Все още не са ясни причините за фаталния край на младата жена.

Владимир Симеонов