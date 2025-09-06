54-годишен чешки гражданин е загинал при пътнотранспортно произшествие в Царево. Инцидентът е станал около 16 ч. в района на провлака между новия и стария град. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас, предаде кореспондентът на БТА в Бургас Галя Тенева.

По първоначални данни мъжът е управлявал скутер, бил е без предпазна каска и се ударил в правомерно движещ се лек автомобил, управляван от 45-годишен мъж, предава NOVA. Мотоциклетистът е починал на място.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на водача на лекия автомобил са отрицателни.