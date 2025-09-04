Е диният от водачите в катастрофата с четирима загинали до село Константиново е неправоспособен. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково. Шофьорът без книжка е на 32 години от Симеоновград, съобщава NOVA.

Припомняме, че при челен удар на два леки автомобилана пътя Хасково - Симеоновград малко след 13 часа в сряда четирима души - трима мъже и жена, загубиха живота си. Други двама са с оипасност за живота.

При инцидента тежко пострада 14-годишно момче, което беше транспортирано с медицински хеликоптер в "Пирогов".