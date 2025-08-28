Хората на 65+ години са над 1,5 милиона

Т ри области си отиват. На фона на всеобщия ни демографски срив, в тези три области на страната всеки трети жител е пенсионер.

Социалното министерство с тревожни новини: 60 на сто от българите не работят!

Критично е положението във Видин, където делът на лицата на 65 и повече години е 31,4%, Габрово (30,5%) и Смолян (30%).

Най-нисък е делът на възрастното население в София (19,2%), Варна (21,6%) и Сливен (22,5%).

Това става ясно от отчета за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора на социалното министерство.

Дял

Средно за страната делът на хората на 65+ години е 24%. Броят на тези хора е над 1,5 милиона. Процесът на застаряване на населението продължава да се задълбочава, отчитат от социалното министерство. Това води до повишаване на средната възраст на населението до 45,3 г. в края на 2024-та. За сравнение, през 2001-а този показател е бил 40,4 г.

Хората в трудоспособна възраст са 3,765 милиона, или 58,5% от населението на страната.

Всеки пети българин умира преждевременно – преди да е навършил 65 години. Преждевременната смъртност засяга в много по-малка степен дамите, отколкото мъжете. Умрелите жени на възраст под 65 г. са 13%, докато при мъжете този дял е 27%.

Продължителност

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот, изчислена за периода 2022-2024 г., е 75,6 години. Спрямо предходния двугодишен период тя се увеличава с 2,1 години. Различна е смъртността при двата пола, както и сред жителите на градовете и селата. Средната продължителност на живота при мъжете е 71,9 г., докато при жените тя е със 7,4 г. по-висока – 79,3 г.

Жителите на градовете живеят средно с 2,9 г. повече, отколкото хората от селата.

София Симеонова