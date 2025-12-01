П родължава издирването на 25-годишния Станко Милков Скечелиев от Казанлък, който е в неизвестност от вечерта на 25 ноември.

Младият мъж напуска дома си след 22:00 ч. и оттогава следите му се губят.

Смята се, че той е излязъл през нощта, като е оставил вкъщи личните си вещи и мобилния си телефон, защото се зареждал.

Според родителите на Станко, той е тих и притеснителен.

По последни данни мъжът е забелязан в планинското село Енина.

В момента родителите му и кметът го издирват в Стара планина.

Източник: NOVA