П родължава издирването на 25-годишния Станко Милков Скечелиев от Казанлък, който е в неизвестност от вечерта на 25 ноември.
Младият мъж напуска дома си след 22:00 ч. и оттогава следите му се губят.
Смята се, че той е излязъл през нощта, като е оставил вкъщи личните си вещи и мобилния си телефон, защото се зареждал.
Според родителите на Станко, той е тих и притеснителен.
По последни данни мъжът е забелязан в планинското село Енина.
В момента родителите му и кметът го издирват в Стара планина.
Източник: NOVA